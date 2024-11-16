Portekiz, Polonya’ya 5-1 Yenildi

PORTO’DA FIRTINA GİBİ GALİBİYET

Portekiz ile Polonya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 5. mücadelesinde karşılaştı. Dragao Stadyumu’nda gerçekleşen ve ilk yarısı 0-0 berabere tamamlanan mücadelede, kazanan taraf 5-1’lik skorla Portekiz oldu.

KAZANAN GOLLERİ ATAN İSİMLER

Ev sahibi ekip olarak sahaya çıkan Portekiz, galibiyeti sağlayan golleri 59. dakikada Rafael Leao, 72. dakikada (penaltı) Cristiano Ronaldo, 80. dakikada Bruno Fernandes, 83. dakikada Neto ve 87. dakikada Cristiano Ronaldo ile buldu. Polonya’nın tek golü ise 88. dakikada Marczuk’tan geldi.