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Portekiz Ve İskoçya Liglerinde Büyük Mücadeleler

PORTO VE BENFİCA’NIN HEYECANI TRT SPOR’DA

Portekiz ile İskoçya liglerinde önemli karşılaşmalar, TRT Spor izleyicileriyle buluşuyor. TRT’nin programında yer alan Portekiz Ligi’nde, Porto’nun UEFA Avrupa Ligi’ne yükselme çabası ile Benfica’nın şampiyonluk yarışı dikkat çekiyor. Porto, bu akşam saat 22.15’te Moreirense ile karşı karşıya gelecek ve bu maç TRT Spor ve tabii üzerinden canlı yayınla izlenebilecek.

BENFİCA ESTORİL PRAİA İLE MÜCADELE EDECEK

Benfica da ligde şampiyonluk hedefi doğrultusunda Estoril Praia ile mücadele ediyor. Estoril Praia – Benfica maçı 3 Mayıs Cumartesi saat 22.30’da TRT Spor ve tabii’den yayınlanacak. İzleyicilerin karşılaşmayı heyecanla takip etmesi bekleniyor.

İSKOÇYA’DA RANGERS-CELTİC DERBİSİ

İskoçya Ligi’nde ise Rangers ile Celtic arasındaki derbi, 4 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te TRT Spor ve tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Bu karşılaşma, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı oluşturuyor.

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