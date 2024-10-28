“Portekiz Ve İtalya Liglerinde Yıldızlar”

DOKUZUNCU HAFTA GERİDE KALDI

Avrupa futbolunda yerel ligler hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla Portekiz ve İtalya liglerinde dokuzuncu hafta tamamlandı. Oynanan karşılaşmalarda milli futbolcularımızın etkileyici performansları dikkat çekti.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NDAN MUAZZAM PERFORMANS

Benfica’nın formasını giyen Kerem Aktürkoğlu, takımının Rio Ave’yi 5-0 yendiği maçta hat-trick yaparak büyük bir başarı elde etti. Keza, Juventus’un oyuncusu Kenan Yıldız, Inter ile oynanan 4-4’lük zorlu karşılaşmada iki gollük katkı sağladı.

BASINDA YER BULDU

Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız’ın gösterdiği bu başarılı performanslar, İtalya ve Portekiz medyasında geniş yer buldu ve manşetlerde yer aldı. Her iki oyuncunun da katkıları, takımlarının ligdeki mücadelesine büyük bir ivme kazandırdı.