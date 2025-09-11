Portekizli Oyuncu İstanbul’a Geliyor

TRANSFER İŞLEMLERİ HIZLANDI

Portekizli kanat oyuncusunun İstanbul’a gelişinin cuma sabahı saat 07.00 civarında gerçekleşmesi öngörülüyor. Beşiktaş yönetimi, Silva’yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil edecek ve transfer işlemlerini resmileştirecek. Jota Silva’nın İstanbul’a ne zaman geleceği ve hangi uçuş koduyla yapılacağı gibi detaylar için resmi açıklama bekleniyor.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞILDI

Beşiktaş, uzun bir süredir gündeminde olan Jota Silva’nın transferinde Nottingham Forest ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı ekip, Portekizli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak için sözleşme imzalayacak. Ayrıca, yapılan anlaşmada 15.5 milyon Euro tutarında bir satın alma opsiyonu yer almakta.

SAĞLIK KONTROLLERİ BEKLENTİSİ

İngiliz kulübü, Jota Silva’ya Türkiye’ye gelmesi için gerekli resmi izni verdi. Yıldız futbolcu, 12 Eylül Cuma sabahı İstanbul’a iniş yaptıktan sonra sağlık kontrolünden geçecek ve Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atacak. Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest forması giyen Silva, 37 karşılaşmada 4 gol ve 2 asistle katkıda bulundu. Dinamik oyunu ve yüksek temposuyla dikkat çekiyor. Uçağın takip kodu ve detayları hakkında henüz bilgi verilmediği için kulüpten resmi açıklama bekleniyor.