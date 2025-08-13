Porto’da Talihsiz Bir Kaza Oldu

PORTO’DA HÜZÜNLÜ KAZA

Portekiz’in Porto kenti yakınlarında trajik bir olay meydana geldi. 59 yaşındaki bir adam, 220 kiloluk eşi tarafından üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, sabaha karşı çiftin evinde gerçekleşti. İddialara göre ince yapılı adam yerde uzanırken, eşi yataktan kalkmaya çalıştığı esnada dengesini kaybederek devasa gövdesiyle kocasının üzerine düştü.

KOMŞULAR YARDIMA KOŞTU

Kadının, ağırlığı nedeniyle kendi başına kalkamadığı ve yardım için çığlık attığı belirtildi. Sesleri duyan komşular olay yerine hızla ulaştı. Beş kişinin yardımıyla kadın kurtarıldı ancak adam o sırada bilincini yitirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği tespit edilen adamı hayata döndürmek için büyük çaba gösterse de, maalesef kurtaramadılar.

POLİS OLAYI ARAŞTIRDI

Portekiz polisi, olayın “tamamen talihsiz bir kaza” olduğunu açıkladı ve her hangi bir suç unsuruna rastlanmadığını duyurdu. Çiftin uzun süredir birlikte yaşadığı, ancak resmi nikahlarının olmadığı öğrenildi. Talihsiz kadına yaşadığı büyük travma nedeniyle psikolojik destek verilmekte. Bu olay, bölgede son yıllarda kayda geçen en tuhaf kazalardan biri olarak anılıyor.