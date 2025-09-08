Porto, Okan Buruk’un Açıklamalarına Tepki Gösterdi

PORTO’NUN TEPKİSİ

Portekiz Ligi’nde mücadele eden Porto, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un yapmış olduğu açıklamalar sonrası harekete geçti. Deneyimli teknik direktör Buruk, Porto’nun kalecisi Diogo Costa için kulübünün 45 milyon euro bonservis talep ettiğini belirtmişti.

AÇIKLAMALARA CEVAP

A Bola’nın aktardığı bilgiye göre, Porto kulübü yetkilileri, Okan Buruk’un iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve kulübün itibarını zedeleyici bir niteliğe sahip olduğunu ifade etti. Diogo Costa’nın sözleşmesinde 75 milyon euro karşılığında serbest kalma maddesi bulunduğu ve 45 milyon euro gibi bir talebin gerçek dışı olduğu kaydedildi.

Porto yönetimi, Okan Buruk’un sözlerinin, Galatasaray’ın resmi bir temsilcisi tarafından yapılmasını dikkate alarak, Sarı-kırmızılılara bir mektup gönderdi. Mektupta, Buruk’un ifadelerinin asılsız ve yanıltıcı olduğu, hem Diogo Costa’nın hem de Porto yönetiminin itibarını zedelediği belirtildi. Ayrıca, Porto’nun resmi tutumunun serbest kalma maddesine göre 75 milyon euro olduğu vurgulandı.