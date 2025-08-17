Haberler

Poso’da Depremde 29 Kişi Yaralandı

POSO BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN DEPREM

Endonezya’nın Sulawesi eyaletine bağlı Poso bölgesi açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Poso’nun 15 kilometre kuzeyinde, yerel saatle 05.38’de meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu.

YARALILARIN DURUMU

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), bu depremde 29 kişinin yaralandığını aktardı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğunu belirten BNPB, ayrıca tsunami tehlikesinin olmadığı bilgisini verdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Osmaneli Kaymakamı Kılıç, Vatandaşları Ziyaret Etti

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Camicedit Mahallesi'nde vatandaşların yaşam koşullarını değerlendirdi ve askerlik hayali kuran bir gençle anılar paylaştı.
Haberler

Anadolu Üniversitesi, Karacahisar Kalesi’ne Ziyaret

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Osmanlı'nın kuruluş dönemine ait buluntuların bulunduğu Karacahisar Kalesi kazı alanını gezerek, kazının önemine vurgu yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.