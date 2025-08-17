Poso’da Depremde 29 Kişi Yaralandı

POSO BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN DEPREM

Endonezya’nın Sulawesi eyaletine bağlı Poso bölgesi açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Poso’nun 15 kilometre kuzeyinde, yerel saatle 05.38’de meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu.

YARALILARIN DURUMU

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), bu depremde 29 kişinin yaralandığını aktardı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğunu belirten BNPB, ayrıca tsunami tehlikesinin olmadığı bilgisini verdi.