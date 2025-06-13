Posof’da Öğrencilere Moral Etkinliği Düzenlendi

ARDAVANIN YÜRÜTÜLEN MORAL ETKİNLİĞİ

Ardahan Posof Süngülü köyündeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik LGS sınavı öncesi bir moral etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Posof Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edildi. Bu kapsamda öğrenciler, bir uçurtma şenliği, müzik dinletisi ve çeşitli oyunlarla keyifli anlar yaşadı.

ÖĞRENCİLERİN HEYECANI VE NEŞESİ

Etkinlik sırasında düzenlenen oyunlar sonunda tüm öğrenciler, oldukça mutlu bir şekilde imtihanda başarılı olacaklarını ifade etti. Bu tür etkinliklerin sınav öncesi moral kaynağı olması, öğrencilerin öz güvenlerini artırıyor.