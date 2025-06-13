Haberler

Posof’da Öğrencilere Moral Etkinliği Düzenlendi

ARDAVANIN YÜRÜTÜLEN MORAL ETKİNLİĞİ

Ardahan Posof Süngülü köyündeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik LGS sınavı öncesi bir moral etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Posof Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edildi. Bu kapsamda öğrenciler, bir uçurtma şenliği, müzik dinletisi ve çeşitli oyunlarla keyifli anlar yaşadı.

ÖĞRENCİLERİN HEYECANI VE NEŞESİ

Etkinlik sırasında düzenlenen oyunlar sonunda tüm öğrenciler, oldukça mutlu bir şekilde imtihanda başarılı olacaklarını ifade etti. Bu tür etkinliklerin sınav öncesi moral kaynağı olması, öğrencilerin öz güvenlerini artırıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Uşak Valisi Jandarma’yı Kutladı

Uşak Valisi Naci Aktaş, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yılı nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı personelini kabul etti.
Haberler

A.B.D. Büyükelçiliği İş Birliğiyle Amerikan Dil Köşesi

Atatürk Üniversitesi'nin Amerikan Dil Köşesi, öğrencilere dil pratiği ve kültürel etkileşim imkanı sunarak uluslararasılaşma hedeflerine büyük destek veriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.