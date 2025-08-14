Posof’da Şap Hastalığı Çiftçileri Zorluyor

ŞAP HASTALIĞI ÇİFTÇİLERİ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Ardahan’ın Posof ilçesinde büyükbaş hayvanlarda ortaya çıkan şap hastalığı, bölgedeki çiftçileri zor bir duruma sokuyor. Mevcut salgın, besicilerin mağduriyetini artırıyor. Besicilik yapan vatandaşlar, hasta olan hayvanlarını tedavi edebilmek için seferber olurken, bu süreçte çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

BESİCİLER TEDİRGİN

Demirdöven Mahallesi’nde de yayılan şap hastalığı, besicileri tedirgin etmeyi sürdürüyor. Köyler ve yaylalar dahil, tüm hayvanların hastalığa maruz kaldığı ifade ediliyor. Besiciler, özellikle aç kalan buzağıları besleme konusunda yoğun çaba harcıyorlar. Yaşanan hastalık nedeniyle yaylalardaki hayvan sayısında gözle görülür bir azalma olduğu belirtiliyor.

SALGINLA MÜCADELE ÇABALARI

Salgının önüne geçilmesi amacıyla Tarım Müdürlüğü ekipleri ve veterinerler, büyük bir çaba sarf ediyorlar. Bu çabalar, hastalığın yayılmasını engellemeyi ve besicilerin yeniden güvenli bir şekilde hayvancılıkla uğraşmasını sağlamayı hedefliyor.