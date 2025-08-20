Posof’daki Ilgar Tüneli İncelemesi Yapıldı

VALİ ÇİÇEK İNCELEMELERDE BULUNDU

Ardahan’da Vali Hayrettin Çiçek, Posof ilçesindeki Ilgar Dağı geçidinde gerçekleştirilen ‘Ilgar Tüneli’ inşaatını yerinde inceledi. Bu denetim sırasında İl Jandarma Komutanı Sadık Gülecen, Karayolları 18. Bölge Müdürü Hakan Yenilmez, Damal Kaymakamı Ahmet Sami Meram ve diğer yetkililer de ona eşlik etti. Vali Çiçek, tünelin girişinde ve içerisindeki çalışmaları gözlemledi.

İNŞAAT HAKKINDA BİLGİ ALDI

Tünelin başlangıç bölgesinde ve iç kısmında incelemelerde bulunan Vali Hayrettin Çiçek, Bölge Müdürü Hakan Yenilmez ve tünel inşaatını yürüten firma yetkililerinden projeye dair yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı. Ayrıca, şantiye alanında Karayolları ve inşaat firması temsilcileri tarafından tünel inşaatının mevcut durumu hakkında bir brifing de aldı.