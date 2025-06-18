Posof, Doğal Güzellikler Sunuyor

DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Posof, Ardahan’ın Serhat ilçesi olarak her mevsimde benzersiz bir doğal güzellik sunuyor. İklim koşulları sayesinde burada narenciye dışında hemen her çeşit meyve yetişiyor. Özellikle içi dişi kırmızı elma ile Posof, bu alanda önemli bir farklılık yaratıyor.

DOĞAL ÜRETİMİN ÖNEMİ

Kafkas arı ırkı nedeniyle tarla ve meralarda ilaçlama yasak olan Posof’ta tüm tarım faaliyetleri doğal yöntemlerle gerçekleştiriliyor. İlçenin temiz hava yapısı ise ülke genelinde farkındalık oluşturan merkezlerden biri haline getiriyor.