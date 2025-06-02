Posof Gençliği Sergisi Açıldı

SERGİ AÇILIŞI YAPILDI

Posof Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından el emeği ürünler sergisi açıldı. İşhanında gerçekleştirilen bu etkinliğin açılışına İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, Emniyet Müdürü, Garnizon Komutanı ve diğer kurumların müdürlerinin yanı sıra kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda açılış kurdelesi kesildi. Gençlik ve Spor Müdürü Erhan Yılmaz, sergi hakkında bilgi veren bir konuşma yaptı. Ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi ve devamında bir defile düzenlendi. Defilede kursiyerlerin el emeğiyle ürettiği kıyafetler sergilendi. Programa katılanlar, sergiyi gezerek yapılan çalışmaları inceledi.