Posof’ta Kadir Gecesi Coşkusu Yaşandı

KADİR GECESİ’NİN İDRACINDA YOĞUN KATILIM

Posof’ta Kadir Gecesi coşku içinde kutlandı. Posof merkez camide düzenlenen programa halk yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte, İlçe müftüsü ve din görevlileri tarafından gecenin anlamı ve önemi vurgulandı.

KURAN OKUNDU VE İLAHİLER SÖYLENİLDİ

Program esnasında Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ayrıca, cemaatin katılımıyla ilahiler söylendi ve salavat-ı şerifler okundu. Posof Müftüsü İsmail Bayram, Kadir Gecesi’nin ruhunu ve önemini katılımcılara aktardı.

Teravih namazı ile devam eden etkinlik, dualarla sona erdi. Bu özel gece, toplumda birlik ve beraberliği pekiştirdi.