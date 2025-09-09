Haberler

Posof’ta Meydana Gelen Trafik Kazası

TRAFAK KAZASI SONUCU YARALILAR BULUNUYOR

Ardahan’ın Posof ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Posof ilçesine bağlı Arılı mahallesi ile Marsolat mahallesi arasında yer alan ormanlık alanda gerçekleşen kazada, A.P. yönetimindeki orman işletmesine ait pikap ile karşı yönden gelen O. Ç. yönetimindeki otomobil dikkatsizlik nedeniyle çarpıştı.

KAZA SONRASI PİKAP SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Bu çarpışma sonucunda araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası pikap sürücüsünün olay yerinden kaçtığı ifade ediliyor. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da 82 Okula Destek Verildi

Çermik'te hayırseverler, 82 okulda öğrencilere kırtasiye ve çanta temin etti. İstanbul Çermikliler Derneği'nin öncülüğündeki bu yardım, eğitime önemli bir destek oldu.
SANA, İsrail Hava Saldırılarını Duyurdu

Suriye'nin resmi ajansı, İsrail'in ülke genelinde hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları egemenliğe saldırı olarak nitelendirdi. Yıl içinde 97 saldırı gerçekleşti.

