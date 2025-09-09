Posof’ta Meydana Gelen Trafik Kazası

TRAFAK KAZASI SONUCU YARALILAR BULUNUYOR

Ardahan’ın Posof ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Posof ilçesine bağlı Arılı mahallesi ile Marsolat mahallesi arasında yer alan ormanlık alanda gerçekleşen kazada, A.P. yönetimindeki orman işletmesine ait pikap ile karşı yönden gelen O. Ç. yönetimindeki otomobil dikkatsizlik nedeniyle çarpıştı.

KAZA SONRASI PİKAP SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Bu çarpışma sonucunda araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası pikap sürücüsünün olay yerinden kaçtığı ifade ediliyor. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.