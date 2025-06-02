Posof’ta Meyve Ağaçları Kursu Düzenlendi

MEYVE AĞAÇLARI KURSU DÜZENLENDİ

Ardahan’ın Posof ilçesinde gerçekleştirilen meyve ağaçları budama ve aşılama kursu, yerel üreticiler için önemli bir fırsat yarattı. Vatandaşlar, geçmişte narenciyenin dışında birçok meyve çeşidi yetiştirildiğini belirtirken, “30-40 civarında meyve çeşidi varken şimdilerde bu sayının 10’a kadar düştüğünü” ifade ediyorlar.

KURS GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Posof Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurs, farkındalığı artırmak ve bilgi becerisini geliştirmek amacıyla yapıldı. Bu eğitime katılan 29 kişi, kursu başarıyla tamamlayarak belgelerini aldılar.

ÜRETİM İÇİN HAREKETLİLİK

Bu tür eğitim faaliyetleri, yerel meyve üretiminin yeniden canlanmasına katkı sağlıyor ve üreticilerin bilgi seviyesini artırarak üretimdeki çeşitliliği artırmayı hedefliyor.