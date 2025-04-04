Posof’ta Polis Haftası’nda Mevlit Okutuldu. Cami’de Kuran Tilaveti Yapıldı. Cemaat Emniyet Teşkilatı İçin Dua Etti. Namaz Sonrası Lokum Dağıtıldı. – Ardahan

POSOF’TA POLİS HAFTASI MEVLİT PROGRAMI DÜZENLENDİ

Ardahan’ın Posof ilçesinde Polis Haftası dolayısıyla anlamlı bir mevlit programı gerçekleştirildi. Merkez Camii’nde düzenlenen etkinlikte Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve salavatı şerifler okundu. Program, emniyet teşkilatı mensupları, güvenlik görevlileri ve şehitler için edilen dualarla devam etti.

CEMAAT VE POLİSLER BİRLİKTE DUA ETTİ

Camide bir araya gelen cemaat, güvenlik güçlerinin hizmetleri için şükran duası okudu. Polis Haftası’na özel düzenlenen programda çok sayıda polis memuru da cuma namazına katılarak birlik mesajı verdi. Namaz sonrasında emniyet görevlileri tarafından cemaate lokum ikram edildi.

POLİS HAFTASI’NDA ANLAMLI BULUŞMA

Posof halkı ve emniyet teşkilatının kaynaşmasına vesile olan etkinlik, ilçede büyük memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, polislerle bir arada olmaktan duydukları mutluluğu ifade ederken, güvenlik güçlerine destek mesajları verdi. Program, toplumun farklı kesimlerinin birlik ve beraberliğini pekiştiren bir atmosferde sona erdi.

LOKUM İKRAMIYLA NİHAYETLENEN PROGRAM

Duaların ardından emniyet görevlileri tarafından cemaate lokum dağıtıldı. Bu küçük ikram, etkinliğin samimi havasını daha da artırdı. Posof’ta Polis Haftası’nın anlamına yakışır şekilde geçmesi, hem vatandaşlar hem de güvenlik güçleri için unutulmaz bir gün olarak hafızalarda yerini aldı.