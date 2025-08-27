Haberler

Posof’ta Şap Hastalığı Üretimi Etkiliyor

ŞAP HASTALIĞI ETKİLERİ

Ardahan’ın Posof ilçesinde meydana gelen şap hastalığı, sadece besicileri değil, aynı zamanda kaşar üreticilerini de zorlu bir duruma sokuyor. Bu süreçte, Posof’ta faaliyet gösteren Ilgar kaşarı fabrikası, üretim faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

ILGAR KAŞARI FABRİKASI KAPANDI

Fabrika sahibi Yüksen Tekin, uzun yıllardır sürdürdüğü üretim faaliyetlerinin, yeterli süt olamaması nedeniyle sonlandırmak zorunda kaldığını ifade etti. Tekin, yaptığı açıklamada, “Tescilli Posof kaşarı, Ardahan ve Kars’ta aynı isimle sahte kaşarlar üretiliyor” dedi. Gerçek Ilgar kaşarının yalnızca Posof’ta üretildiğini vurguladı.

ÖNEMLİ

