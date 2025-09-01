Posta İle Oylama Yasaklanıyor, Kimlik Zorunlu!

SEÇMEN KİMLİĞİ UYGULAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü gerçekleştirdiği açıklamada, her seçmenden kimlik göstermesinin zorunlu hale geleceği bir başkanlık kararnamesi yayımlayacağını duyurdu. Trump, Truth adındaki sosyal medya platformunda “Seçmen Kimliği (Voter I.D.) her tek oyda olmak zorunda. İstisnasız! Bunun için bir Başkanlık Kararnamesi çıkaracağım” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, “Ayrıca, çok hasta olanlar ve uzakta görev yapan askerler dışında posta yoluyla oylama artık olmayacak” dedi.

SEÇİM SİSTEMİNE ELEŞTİRLER

Reuters’a göre, Trump uzun bir süredir ABD’nin seçim sistemine yönelik eleştirilerini dile getiriyor. 2020 yılında Demokrat Başkan Joe Biden’a kaybettiği seçime dair iddialarını devam ettiriyor. Trump, elektronik oylama makinelerinin kullanımının sona ermesini savunuyor ve bunun yerine kağıt pusulalarla elle sayım yapılmasını öneriyor. Ancak seçim yetkilileri, bu yöntemin zaman alıcı ve maliyetli olduğunu, ayrıca makineli sayımın daha doğru sonuçlar verdiğini belirtiyor.

ANAYASAL YETKİ SORUNU

Trump, Ağustos ayı başında, 2026 ara seçimlerinden önce, hem posta yoluyla oy kullanmayı hem de oylama makinelerinin kullanımını sona erdirmek amacıyla bir başkanlık kararnamesi yayımlayacağını söylemişti. Bununla birlikte, federal seçimlerin eyalet düzeyinde yönetilmesi nedeniyle başkanın bu tür bir düzenlemeyi uygulamaya koyup koyamayacağı konusunda anayasal yetkisi hakkında belirsizlik bulunuyor. 3 Kasım 2026 seçimleri, Trump’ın Ocak ayındaki iktidara dönüşünden sonra iç ve dış politikalarının ilk ulusal referandumu işlevi görecek. Demokratlar, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato’daki kontrolünü kırarak Trump’ın iç politika gündemini engellemeye çalışacak.