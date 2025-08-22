Powell: Değişen risk dengesi, politika ayarı gerektiriyor

PARA POLİTİKASINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kansas City Fed’in ev sahipliğinde Wyoming eyaletinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, para politikalarına dair önemli değerlendirmeler yaptı. Faiz indirimine kapı aralayan Powell, “Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir” dedi. Ayrıca, “Politikaların ekonomi üzerindeki kalıcı etkilerinin ne olacağı konusunda belirsizlik var” sözlerini kullandı.

EKONOMİK SORUNLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Powell, ABD ekonomisinin yıl boyunca ekonomik politikalar açısından kapsamlı değişikliklere rağmen dirençli kaldığını belirtti. İş gücü piyasasının maksimum istihdama yakın olduğunu ifade eden Powell, “Enflasyon hala biraz yüksek olsa da Covid-19 salgını sonrası zirvelerinden önemli ölçüde düştü” dedi. Bunun yanı sıra, bu yıl ekonominin yeni zorluklarla karşılaştığını ve yükselen tarifelerin küresel ticaret sistemini önemli ölçüde etkilediğini anlatarak, sıkı göç politikalarının iş gücü büyümesinde ani bir yavaşlamaya yol açtığını dile getirdi. Powell, “Tüm bu politikaların nihayetinde nereye varacağı ve ekonomi üzerindeki kalıcı etkilerinin ne olacağı konusunda önemli bir belirsizlik var” ifadesini kullandı.

İŞ GÜCÜ PİYASASINDAKİ DENKLEM

Genel olarak iş gücü piyasasının dengede gözükmesine rağmen, bunun hem arz hem de talepteki yavaşlamadan kaynaklanan “ilginç” bir denge olduğunu aktaran Powell, “Bu olağan dışı durum, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını gösteriyor. Eğer riskler gerçekleşirse, hızla artan işten çıkarmalar ve yükselen işsizlik gibi sorunlar doğabilir” değerlendirmesinde bulundu. Ülke ekonomisinin büyümesinin yılın ilk yarısında önemli ölçüde yavaşladığını vurgulayan Powell, bu düşüşün büyük oranda tüketici harcamalarındaki yavaşlamayı yansıttığını ifade etti.

TARİFELERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Powell, yüksek tarifelerin bazı mal gruplarındaki fiyatları artırmaya başladığını belirterek, “Tarifelerin tüketici fiyatları üzerindeki etkileri artık net bir şekilde görülüyor” dedi. Bu etkilerin gelecek aylarda birikmesini beklediklerini ancak zamanlama ve miktar noktasında belirsizlik olduğunu kaydetti. Para politikası açısından kritik olanın, fiyat artışlarının devam eden bir enflasyon sorunu riskini artırıp artırmayacağı olduğunu aktaran Powell, “Makul bir senaryo bu etkilerin nispeten kısa süreli olacağı yönünde” şeklinde konuştu. Tarife artışlarının tedarik zincirleri ve dağıtım ağlarına yansımasının zaman alacağını söyleyen Powell, bunun uyum sürecini potansiyel olarak uzatabileceğini ekledi. Tarifelerin yukarı yönlü baskının kalıcı bir enflasyon dinamiğini tetiklemesi olasılığına da değinen Powell, bu durumun yönetilmesi gereken bir risk olduğunu belirtti. Powell, “Ne olursa olsun, fiyat seviyesindeki tek seferlik bir artışın sürekli bir enflasyon sorunu haline gelmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Kısa vadede enflasyon risklerinin yukarı yönlü, istihdam risklerinin ise aşağı yönlü olduğunu vurgulayan Powell, bu durumun zorlu bir mesele olduğunu ifade etti. Para politikasının belirlenmiş bir rotada olmadığını yineleyen Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin kararlarını yalnızca veriler ve bunların ekonomik görünüm ile risk dengesi üzerindeki etkileri üzerinden alacaklarını vurguladı.