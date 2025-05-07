Powell, Faiz Değişikliğini Sabit Tutmayı Açıkladı

POWELL’DAN EKONOMİYE İLİŞKİN UYARILAR

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yüksek tarife artışlarının devam etmesi durumunda enflasyon ve işsizliğin artma ihtimalinin bulunduğunu, ekonomik büyümenin ise yavaşlayabileceğini vurguladı. Fed’in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı gerçekleştiren Powell, belirsizlik artışına rağmen ekonominin hala sağlam bir konumda olduğunu söyledi. İşsizlik oranının düşük seviyelerde seyrettiğine dikkat çeken Powell, iş gücü piyasasının maksimum istihdam seviyesinde veya buna yakın olduğunu belirtti. Enflasyonun büyük ölçüde düştüğünü ancak uzun vadeli yüzde 2 hedefinin üstünde seyrettiğini ifade etti. Powell, “Daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon riskleri artmış görünüyor ve para politikasının mevcut duruşunun bizi potansiyel ekonomik gelişmelere zamanında yanıt vermek için iyi bir konumda tuttuğuna inanıyoruz.” dedi.

GSYH’DE GÖRÜLEN DÜŞÜŞLER

Powell, geçen yılki yüzde 2,5’lik büyümenin ardından Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) ilk çeyrekte bir miktar gerilediğine işaret etti ve bunun işletmelerin olası tarifeler öncesinde ithalat yapmalarından kaynaklanan net ihracattaki dalgalanmalara bağlı olduğunu aktardı. Bu olağandışı dalgalanmanın geçen çeyrekte GSYH ölçümünü zorlaştırdığını belirten Powell, anketlerde ekonomik görünümle ilgili duyarlılığın keskin bir düşüş sergilediğini ve artan belirsizliğin ticaret politikası endişelerini yansıttığını söyledi. Bu gelişmelerin gelecekteki harcama ve yatırımları nasıl etkileyeceği konusunda belirsizliğin sürdüğünü ifade etti.

KISA VADELİ ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Kısa vadeli enflasyon beklentilerinin hem piyasa hem de anket temelli ölçümlerde yükseldiğine dikkat çeken Powell, tarifelerin bu artışta etkili olduğunu kaydetti. Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin çoğunun ise yüzde 2’lik enflasyon hedefi ile uyumlu kaldığını belirtti. Yeni yönetimin ticaret, göç, maliye politikası ve regülasyon konularında önemli değişiklikler yaptığını ifade eden Powell, belirlenen tarife artışlarının beklenenden daha büyük olduğunu ve söz konusu politikaların hâlâ gelişmekte olduğunu ekledi.

BEKLENTİLER VE GECİKMELER

Powell, “Açıklanan büyük tarife artışları sürdürülürse, enflasyonda artışa, ekonomik büyümede yavaşlamaya ve işsizlikte artışa yol açması muhtemel.” dedi. Tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin kısa vadeli olabileceğini belirten Powell, bunun fiyatlardaki bir defalık değişiklikleri yansıtabileceğini aktardı. Ayrıca, enflasyonist etkilerin daha kalıcı olma ihtimaline dikkat çekti. Fed Başkanı, görevlerinin uzun vadeli enflasyon beklentilerini sağlam tutmak ve fiyat seviyesinde meydana gelen artışın süregelen enflasyon sorununa dönüşmesini önlemek olduğunu vurguladı.

POLİTİKA DÜZENİ VE BEKLEMENTLER

Basın toplantısında, Powell, “Acele etmemize gerek yok. Ekonomi dirençli ve oldukça iyi durumda. Daha fazlasını görmek için beklemenin maliyetinin oldukça düşük olduğunu düşünüyoruz.” ifadesini kullandı. Fazla belirsizlik olduğunu yineleyen Powell, en uygun seçeneğin beklemek olduğunu düşündüklerini belirtti. “Tarifeler nihayetinde bu seviyelerde uygulanırsa ki bunu bilmiyoruz, o zaman hedeflerimize doğru daha fazla ilerleme göremeyiz.” dedi. Powell, her halükarda faiz indirimine gitme durumunu önleyici olarak düşünmeyeceklerini ifade etti ve ekonomik verilerde henüz bir yavaşlama görmediklerini ekledi.

GAZETE SALONUNDA YANITLAR

Faiz indirimi çağrılarının kararları etkileyip etkilemediğine dair gelen sorularda Powell, “Zorluklar işimizi yapmamızı hiç etkilemez.” yanıtını verdi. Görev süresi dolduktan sonra Fed Yönetim Kurulu’nda kalıp kalmayacağına ilişkin ise yalnızca “hizmet ettiği insanlar için en iyi kararları almak” amacında olduğunu dile getirdi.