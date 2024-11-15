“Powell: Faiz İndiriminde Acele Yok”

ECONOMİK GÜÇ VE FAİZ ORANLARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomide faiz oranlarını düşürme konusunda acele edilmesi gerektiğine dair herhangi bir işaret vermediğini, mevcut ekonomik gücün bankanın kararlarını dikkatle alma fırsatı sağladığını ifade etti. Powell, Dallas’taki bir etkinlikte ekonomik görüntüye ilişkin değerlendirmeler yaptı. Enflasyonun hedefe düşürülmesi yönünde kaydedilen ilerleme ve iş gücü piyasasındaki soğuma göz önüne alınarak, geçtiğimiz hafta politika faizini 25 baz puan indirdiklerini hatırlatmış ve politika kısıtlamasının derecesini azaltma adına bir adım daha attıklarını belirtmiştir. Powell, uygun şekilde yeniden ayarlanan politika duruşuyla ekonomideki ve iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2’ye inebileceğine inandıklarını söyledi. Ayrıca, politikayı zamanla daha nötr bir seviyeye ulaştıracaklarını vurgularken, bu seviyeye varmak için izleyecekleri yolun kesin olmadığını dile getirdi.

GELEN VERİLERİN ETKİSİ

Powell, faiz oranında ek ayarlamalar yapmayı değerlendirirken gelen verileri, gelişen ekonomik görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendireceklerini belirterek, “Ekonomi, faiz oranlarını düşürmek için acele etmemiz gerektiğine dair herhangi bir sinyal vermiyor. Ekonomide şu anda gördüğümüz güç, bize kararlarımıza dikkatle yaklaşma olanağı veriyor.” şeklinde açıklama yaptı. Geçmişte yüksek enflasyonu düşürme çabalarının sıklıkla işsizlik artışıyla bağdaştırıldığını ifade eden Powell, “Görev henüz tamamlanmamış olsa da bu sonuca ulaşma yolunda önemli bir ilerleme kaydettik.” dedi. Powell, ekonominin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda ciddi adımlar attığını ve iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.

ENFLASYON HEDEFİNE DOĞRU

Enflasyonun zirvenin üzerinden önemli ölçüde gerilediği ve yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olunduğuna inanan Powell, “Maksimum istihdamı desteklerken enflasyonu hedefimize döndürerek ekonomimizin gücünü korumaya kararlıyız.” diye konuştu. İş gücü piyasasının artık önemli bir enflasyonist baskı kaynağı olmadığına dikkat çekerken, enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefine daha yakın seyrettiğini, ancak henüz o seviyeye ulaşılmadığını ifade etti. Powell, “İşi bitirmeye kararlıyız.” şeklinde sözlerine devam etti. Powell, enflasyonun zaman zaman dalgalanma gösterse de yüzde 2 hedefine doğru inmeye devam etmesini beklediğini ekledi. Ayrıca, ABD’de bugün açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklediklerinden biraz daha yükseldiğini kaydetti.

SİYASİ POLİTİKALAR VE FED’İN BAĞIMSIZLIĞI

Powell, Fed’in bağımsızlığına dair gelen bir soruyu yanıtlarken, karar alırken hiçbir siyasi partinin yararını gözetmediklerini vurguladı. Makroekonomik verileri incelediklerini belirterek, bağımsız merkez bankalarının enflasyonla mücadelede daha etkin bir şekilde görevini yerine getirdiğini ifade etti. Seçilmiş Başkan Donald Trump’ın politikalarının etkisini değerlendirmek için henüz erken olduğunu söyleyen Powell, “Birkaç alanda politikaların değişeceğini biliyoruz. Ne kadar değişeceğini ve zaman dilimini kestiremiyoruz.” dedi. Mali politikalarla ilgili olarak, Kongre’den bir yasa tasarısı geçirmenin uzun zaman alacağını düşündüğünü ekleyen Powell, daha fazla kesinlik elde edilene kadar politika değiştirme konusunda temkinli olduklarını belirtti.