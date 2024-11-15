Powell: Fed’in Faiz İndiriminde Acele Yok

ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Powell, kendisi ve diğer politika yapıcıların enflasyonun, ABD merkez bankasının para politikasını “%2’ye doğru sürdürülebilir bir yolda” taşımalarına olanak sağladığını düşündüklerini belirtti. Ayrıca, şu an itibariyle ekonominin Fed’in faiz indirimlerini hızlandırması için herhangi bir tehlike sinyali göndermediğini ifade etti. “Eğer veriler biraz daha yavaş gitmemize izin verirse, bu yapılacak akıllıca bir şey gibi görünüyor. Ekonomi, faizleri düşürmek için acele etmemiz gerektiğine dair herhangi bir sinyal göndermiyor. Ekonomide gördüğümüz güç, kararlarımıza dikkatli bir şekilde yaklaşma kabiliyeti veriyor,” dedi.

EKONOMİK GÜÇ VE BELİRSİZLİKLER

Fed yetkilileri ve yatırımcılar, ABD’nin devam eden ekonomik gücünün yanı sıra Başkan Donald Trump yönetiminin vergi indirimleri, gümrük tarifeleri ve göçmenlik gibi ekonomik gündemine dair belirsizliklerin ekonomik büyüme ve enflasyon üzerindeki etkisini değerlendiriyor. Soru-cevap oturumu sırasında Powell, Fed personelinin Trump’ın gümrük tarifeleri ve diğer kampanya önerilerinin olasılıkları üzerinde düşünmeye başlayabileceğini ancak bunun anlaşılmasının zaman alacağını söyledi. “Gerçek politikaları görene kadar cevap açık değil. Spekülasyon yapmak istemiyorum. Yeni bir yönetime daha aylar var” diye konuşan Powell, ekonomik koşulların Trump’ın sekiz yıl önceki döneminden farklı olduğunu belirtti.

GÖÇ VE EKONOMİK DURUMUN ETKİSİ

Powell, günümüzün göçte yaşanan artışın, salgın sonrası işgücü sıkıntısı yaşanan bir zamanda “daha büyük bir ekonomi yarattığını” ifade etti. Geçen hafta yapılan ve seçmenlerin ülkenin ekonomik sorunlarına ilişkin algılarını değiştirmiş olabilecek bir seçim sonrası ise mevcut durumun aslında “oldukça iyi” olduğunu dile getirdi. Powell, ithalata yönelik yeni gümrük tarifelerinin veya daha az işçi ile çalışmanın merkez bankasının düşürmeye çalıştığı enflasyon patikasını nasıl etkileyebileceğine dair soruları ise büyük ölçüde geçiştirdi. “Aritmetiği yapabiliriz. Daha az işçi olursa daha az iş yapılır,” diyen Powell, “bu beni mümkün olduğunca uzak durmak istediğim siyasi konulara sokuyor” şeklinde ekledi.