Poyraz, Emperyalizmin Feshi Teröre İnanılır

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, terörle mücadele konusundaki duruşunu net bir şekilde ifade etti. Ardahan’da yapılan toplantıda, “Emperyalizm kendini fesh ettiği zaman ben terör örgütünün kendini fesh ettiğine inanırım” dedi. Poyraz, burada ayrıca Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe sahip olma arzusunun herkesin hayali olduğunu belirtti. Ancak bu sürecin “terörist başı ile müzakere ederek” sağlanamayacağını söyledi.

Poyraz, “Burada bize terörsüz bir Türkiye vaat ediyorlar. Şu an burada bulunan Ardahanlılar, Iğdırlılar, Karslılar, Erzurumlular, Artvinliler, Şavşatlılar, terörsüz bir Türkiye’yi kabul etmeyecek, reddedecek bir Allah’ın kulu yoktur” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin farklı etnik kökenlerinden insanların bir arada yaşadığını vurgulayan Poyraz, “Biz büyük Türk milletiyiz, kürdiyle, Türk’üyle, Çerkez’iyle, Laz’ıyla, karapapağıyla, alevisiyle, sünnisiyle, caferisiyle biz ne diline, ne dinine, ne mezhebine bakmaksızın büyük Türk milletiyiz” dedi.

Ayrıca Poyraz, PKK’nın kökenlerine de dikkat çekerek, “PKK’yı kim kurdu? Okyanus ötesindeki emperyal güçlerin Amerika’nın, Orta Doğu’yu kana bulayan İsrail’in silah desteği verdiği, askeri eğitim verdiği, lojistik desteği verdiği PKK’yı” ifade ederek, bu güçlerin ortadan kalkmadığı sürece terörün de son bulamayacağını belirtti. Poyraz, “PKK kendini fesh etsin, tamam, Amerika kendini fesh etsin, İsrail kendini fesh etsin, emperyalizm kendini fesh ettiği zaman ben terör örgütünün kendini fesh ettiğine inanırım” diyerek konuşmasını sürdürdü.

Putin, NATO’yu Kabul Edilemez Buldu

Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik bir saldırı planı olmadığını ve bu iddiaların ya provokasyon ya da yanlış anlamadan kaynaklandığını açıkladı.
Mahmut Arıkan, Faed Mustafa ile görüştü. Filistin davasını Türkiye temsil ediyor. Zulüm karşısında direniş devam edecektir. Gazze’deki abluka delinecek, insanlar yiyecek bulacak. Türk halkı,...

Saadet Partisi'nin lideri Mahmut Arıkan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya gelerek önemli konuları ele aldı.

