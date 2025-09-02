Poyraz, Emperyalizmin Feshi Teröre İnanılır

POYRAZ’IN AÇIKLAMALARI

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, terörle mücadele konusundaki duruşunu net bir şekilde ifade etti. Ardahan’da yapılan toplantıda, “Emperyalizm kendini fesh ettiği zaman ben terör örgütünün kendini fesh ettiğine inanırım” dedi. Poyraz, burada ayrıca Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe sahip olma arzusunun herkesin hayali olduğunu belirtti. Ancak bu sürecin “terörist başı ile müzakere ederek” sağlanamayacağını söyledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Poyraz, “Burada bize terörsüz bir Türkiye vaat ediyorlar. Şu an burada bulunan Ardahanlılar, Iğdırlılar, Karslılar, Erzurumlular, Artvinliler, Şavşatlılar, terörsüz bir Türkiye’yi kabul etmeyecek, reddedecek bir Allah’ın kulu yoktur” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin farklı etnik kökenlerinden insanların bir arada yaşadığını vurgulayan Poyraz, “Biz büyük Türk milletiyiz, kürdiyle, Türk’üyle, Çerkez’iyle, Laz’ıyla, karapapağıyla, alevisiyle, sünnisiyle, caferisiyle biz ne diline, ne dinine, ne mezhebine bakmaksızın büyük Türk milletiyiz” dedi.

PKK VE EMERALİZM ELEŞTİRİSİ

Ayrıca Poyraz, PKK’nın kökenlerine de dikkat çekerek, “PKK’yı kim kurdu? Okyanus ötesindeki emperyal güçlerin Amerika’nın, Orta Doğu’yu kana bulayan İsrail’in silah desteği verdiği, askeri eğitim verdiği, lojistik desteği verdiği PKK’yı” ifade ederek, bu güçlerin ortadan kalkmadığı sürece terörün de son bulamayacağını belirtti. Poyraz, “PKK kendini fesh etsin, tamam, Amerika kendini fesh etsin, İsrail kendini fesh etsin, emperyalizm kendini fesh ettiği zaman ben terör örgütünün kendini fesh ettiğine inanırım” diyerek konuşmasını sürdürdü.