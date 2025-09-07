Poyraz Etkisini Yitirdi, Deniz Ulaşımı Normale Döndü

DENİZ ULAŞIMINDA NORMALE DÖNÜŞ

Tekirdağ’da son üç gündür etkili olan poyraz rüzgarının gücünü kaybetmesiyle birlikte deniz ulaşımı tekrar eski düzenine dönüyor. Poyraz, bölge genelinde zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşarak, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Ancak rüzgarın etkisini kaybetmesiyle bu gemiler, yollarına devam etme imkanı buldu.

BALIKÇILAR AVA ÇIKACAK

Denizdeki kötü hava koşulları nedeniyle hareket edemeyen balıkçılar da, havanın iyileşmesi sayesinde avlanma fırsatına kavuşacak. Hava şartlarının düzelmesi, balıkçılar için beklenen olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor.