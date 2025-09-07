Poyraz Etkisini Yitirdi, Deniz Ulaşımı Normale Döndü

Haberler

DENİZ ULAŞIMINDA NORMALE DÖNÜŞ

Tekirdağ’da son üç gündür etkili olan poyraz rüzgarının gücünü kaybetmesiyle birlikte deniz ulaşımı tekrar eski düzenine dönüyor. Poyraz, bölge genelinde zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşarak, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Ancak rüzgarın etkisini kaybetmesiyle bu gemiler, yollarına devam etme imkanı buldu.

BALIKÇILAR AVA ÇIKACAK

Denizdeki kötü hava koşulları nedeniyle hareket edemeyen balıkçılar da, havanın iyileşmesi sayesinde avlanma fırsatına kavuşacak. Hava şartlarının düzelmesi, balıkçılar için beklenen olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

