Poyraz Fırtınası Balıkçıları Limanda Tutuyor

DENİZDEKİ KUVVETLİ POFU ÇIKAMAYAN BALIKÇILAR

Tekirdağ’da 5 gündür süren poyraz fırtınası, Marmara Denizi’nde küçük balıkçı teknelerinin limanda kalmasına neden oluyor. Av yasağından muaf olan bu tekneler, hava koşullarının elverişsizliği yüzünden denize açılamıyor. 12 metrenin altındaki balıkçı tekneleri, fırtınanın etkisini sürdürmesiyle limanda bekliyor.

BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Denize açılamayan balıkçılar, bu bekleme süresini değerlendirmek amacıyla teknelerinde bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor. Limanda, ağlarını tamir eden balıkçılar, fırtınanın dindikten sonra denizde sıkıntı yaşamamak için hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Balıkçılar, fırtınanın birkaç gün daha devam etme olasılığına karşı hazırlıklarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade ediyor.

EKONOMİK ETKİLERİNİN FARKINDA

Denize çıkamamanın ekonomik olumsuz etkilerini yaşayan balıkçılar, poyraz fırtınasının zayıflamasıyla birlikte yeniden avlanmayı umut ediyor. Bu süreçte hazırlıklarını titizlikle sürdüren balıkçılar, fırtına sonrası denizle buluşmayı sabırsızlıkla bekliyor.