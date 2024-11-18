Poyraz Fırtınası Kızıl Yosunları Karaya Taşıdı

KIZIL YOSUN BİRİKİNTİLERİ TEKİRDAĞ’DA GÖRÜNÜYOR

Tekirdağ’da etkili olan poyraz fırtınası, sahil bölgelerinde büyük miktarda kızıl yosun birikintileri oluşturuyor. Bu daha önce de karşılaşılan bir durum olarak, özellikle Süleymanpaşa sahilinde yoğun bir şekilde yosunlar toplandı. Kıyılardaki bu yosun yığınları, vatandaşların dikkatini çekiyor.

AKINTI VE RÜZGARLA KIYIDA YOSUNLAR

Uzmanlar, yosunların deniz akıntıları ve rüzgarın etkisiyle kıyıya sürüklendiğini aktarıyor. Önceki haftalarda da benzer bir durum yaşanırken, rüzgarın yön değişikliği sonucunda yosunların sahilden uzaklaşması bekleniyor.