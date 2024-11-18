More
Gündem

Poyraz Fırtınası Kızıl Yosunları Karaya Taşıdı

poyraz-firtinasi-kizil-yosunlari-karaya-tasidi

KIZIL YOSUN BİRİKİNTİLERİ TEKİRDAĞ’DA GÖRÜNÜYOR

Tekirdağ’da etkili olan poyraz fırtınası, sahil bölgelerinde büyük miktarda kızıl yosun birikintileri oluşturuyor. Bu daha önce de karşılaşılan bir durum olarak, özellikle Süleymanpaşa sahilinde yoğun bir şekilde yosunlar toplandı. Kıyılardaki bu yosun yığınları, vatandaşların dikkatini çekiyor.

AKINTI VE RÜZGARLA KIYIDA YOSUNLAR

Uzmanlar, yosunların deniz akıntıları ve rüzgarın etkisiyle kıyıya sürüklendiğini aktarıyor. Önceki haftalarda da benzer bir durum yaşanırken, rüzgarın yön değişikliği sonucunda yosunların sahilden uzaklaşması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Biden’dan Ukrayna’ya Rusya İçin Füze İzni

ABD, Ukrayna'ya Atacms füzelerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma izni vererek Biden’ın seçim sonrası beklenen kararını açıkladı.
Gündem

Cansum Şener Tutuklandı, Silahlı Kavga Olayı

Ankara'da TikTok fenomenleri Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım arasındaki silahlı yaralama olayında, Yıldırım adli kontrolle serbest bırakılırken, Şener tutuklandı. Görüntülere erişim engeli getirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.