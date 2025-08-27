Poyraz, Tekirdağ’da Ulaşımı Zorlaştırıyor

POYRAZIN ETKİSİ DENİZ ULAŞIMINI ETKİLİYOR

Marmara Denizi’nde etkili olan poyraz, Tekirdağ’da deniz ulaşımında sorunlar yaratıyor. Hızı zamanla saatte 40 kilometreye kadar ulaşan bu rüzgar, yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tankerlerin Tekirdağ açıklarında beklemesine neden oluyor.

BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMIYOR

Tekirdağ’da balıkçılar, olumsuz hava ve deniz koşulları yüzünden palamut avına çıkamıyor. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, “Tekirdağlı balıkçılar, olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamıyor” şeklinde açıklama yapıyor.

DALGALAR YOSUN VE ATIK SÜRÜKLEDİ

Poyrazın oluşturduğu dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürüklüyor. Meteoroloji, Tekirdağ’da poyrazın 2 gün süresince etkili olacağını bildiriyor.