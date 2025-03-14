Poyraz Yıldırım Kano Türkiye İkincisi Oldu

POYRAZ YILDIRIM, ÖNEMLİ BİR BAŞARIYLA DÖNDÜ

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinden Poyraz Yıldırım, 05-07 Mart 2025 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilen Okul Sporları Kano Türkiye Birinciliği Yarışlarında dikkate değer bir başarı elde etti. Kano sporcusu Yıldırım, Yıldız Erkekler kategorisinde 200 metre yarışında Türkiye ikincisi olarak önemli bir derece ile turnuvayı tamamladı.

KÜÇÜK ERKEKLER KATEGORİSİNDE DİĞER BAŞARILAR

Küçük Erkekler kategorisinde ise Ortaca’dan bir özel okul sporcusu olan Sarp İleri, 500 metre ve 200 metre yarışlarında Türkiye üçüncüsü oldu. Bu başarılar, Muğla’daki spor camiasının gurur kaynağı oldu. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, “Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyoruz” diye belirtti.