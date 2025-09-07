Pozantı’da Dolandırıcılık Oluştu, 2 Tutuklandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Adana’nın Pozantı ilçesinde, telefon aracılığıyla iletişim kurdukları bir bireye kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, FETÖ tehdidiyle toplamda 693 bin lira nakit parayı ve 600 bin lira değerindeki altınları aldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili 5 şüpheliyi yakaladı.

DOLANDIRILMA ANINI ANLATTI

Edinilen bilgilere göre, olay Pozantı ilçesinde yaşandı. 68 yaşındaki bir vatandaş, telefonla kendisini arayan kişiler tarafından polis olarak tanıtıldı. Şahıslar, vatandaşı FETÖ ile bağlantılıymış gibi korkutarak evdeki para ve değerli eşyalarını teslim etmesi için ikna etti. Korkuya kapılan ücret sahibi, 693 bin lira para ve 600 bin lira değerindeki altınları, eve gelen sahte polislere verdi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden vatandaş, jandarmaya başvurdu. Adana İl Jandarma ve Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan ihbar sonrasında hemen harekete geçti ve şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar başlattı. Yürütülen operasyon sonucunda 5 şüpheli yakalanırken, T.M.Y. ve Y.E.U. adlı iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise tutuksuz yargılama şartıyla serbest bırakıldı.