Pozitifbank Operasyonunda 29 Şüpheli Adliyede

İSTANBUL’DA BÜYÜK OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul’da yasa dışı bahisle mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun koordinasyonunda yapılan bu operasyonda, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi’nin de aralarında bulunduğu toplam 23 şirkete el konuldu. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork’un yer aldığı 49 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 29’u adliyeye sevk edilirken, 14’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

OPERASYONUN DETAYLARI VE SUÇLAMALAR

Operasyon, 59 şüpheliyi kapsayan bir soruşturma çerçevesinde eş zamanlı olarak yürütüldü. Başlangıçta 43 kişi gözaltına almışken, toplamda 49 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Şüpheliler, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” gibi suçlamalarla sorguya çekiliyor. Erkan Kork’un, 2014 yılından bu yana yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttüğü ve bu gelirlerle Payfix ödeme kuruluşunu kurduğu ifade ediliyor.

EL KONULAN VARLIKLAR VE FİNANSAL BOYUT

Operasyon sırasında, şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, şahsi banka hesapları ve kripto cüzdanları da dahil olmak üzere çeşitli varlıklara el konuldu. Ayrıca, 23 şirkete ait toplamda 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlıklarına, şirket kripto cüzdanları ve ortaklık paylarıyla birlikte tedbir konuldu. MASAK raporlarına göre, Payfix’in veri tabanında 80 bin 11 para transferi ve 211 bin 109 hesap tespit edildi, bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu ortaya çıkarıldı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Erkan Kork’un da yer aldığı bu gruptaki bazı şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi, yasadışı bahis faaliyetlerine dair sürecin kapsamını genişletiyor. 14 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı duyuruldu. Soruşturma, yasa dışı bahis faaliyetlerinin finansal sistem üzerindeki etkisini ve suç gelirlerinin aklanma yöntemlerini derinlemesine incelemeye devam ediyor.