PPF Araç Kaplama Popülerliği Artıyor

ARAÇ KORUMA UYGULAMALARININ POPÜLERLİĞİ

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Carlike Türkiye Kurucusu Yakuphan Karaali, “Araçların korunması, çiziklerin tamir edilmesi ve netlik sağlamak için uygulanan PPF araç kaplama hem aracın boyasız olarak korunması hem de müşterilerin zevkine yönelik değişikliklerin kolayca yapılabilmesi için son dönemde oldukça popüler hale geldi. Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz bu uygulama, artan araç fiyatları nedeniyle arabasını koruma yoluna giden müşterilerin tercihi oluyor. Bununla birlikte, boyasız aracının görünümünü kendi zevkine göre değiştirmek isteyen araba sahiplerinin de sıklıkla tercih ettikleri işlemlerin başında geliyor. Şeffaf ve poliüretan içerikli bir maddeyle geliştirilen PPF, pek çok yönden avantaj sağlıyor. Ufak kazalar ve güneş yanıkları da dahil olmak üzere, çeşitli çevresel etkilere karşı aracı koruma altına alıyor. Üstelik ortalama 5 ila 10 yıl arasında garanti süresi bulunuyor” dedi.

KALİTE VE GÜVENİLİRLİĞİN ÖNEMİ

Araba kaplama gibi konularda kalite, güvenilirlik ve işçiliğin kritik unsurlar olduğunu belirten Karaali, “PPF araç kaplama, yalnızca estetik amacıyla yapılan bir uygulama değil. Aynı zamanda aracı dış etkenlere karşı korumak için de yapılıyor. Böylece aracın değerinin düşmesinin önüne geçiliyor. Dolayısıyla araç kaplama yaptırılacak markayı seçerken ürünlerin kalitesine ve işçiliğe mutlaka dikkat edilmeli. Tam da bu noktada devreye giriyor, dünya standartlarında seçenekler sunuyoruz. Türkiye’nin neredeyse dört bir yanında satış noktası ve yıllara dayanan tecrübemiz ile faaliyet gösteriyoruz. Araba kaplama sektöründe özellikle PPF alanında kullanıcı dostu ürünler ve dayanıklı TPU (termoplastik poliüretan) ürünlerle piyasaya liderlik ediyoruz” diye konuştu.

BÜYÜME HEDEFİ VE MÜŞTERİ TERCİHLERİ

2025’te bayi ağlarını büyütüp daha fazla insana hizmet vermeyi planladıklarını söyleyen Karaali, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı: “Şu ana kadar 6 binin üzerinde müşterimizin aracının korunmasında önemli bir rol oynadık. Müşterilerimizin çoğunluğunu erkek sürücüler oluşturuyor. En çok kırmızı ve mavi tonları tercih edilse de sosyal medyanın etkisiyle farklı renkler de istenebiliyor. Bu yüzden sektördeki trendleri her daim takip edip teknolojiyle harmanlayarak müşterilerimize 55 bin TL’den başlayan maliyetlerle kaliteli ve kalıcı çözümler sunmaya devam edeceğiz.”