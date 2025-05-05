Prag, 5 Mayıs (Xinhua) — P. Pavel Ve V. Zelenskiy Görüştü. Ukrayna’nın Barış Süreci Ele Alındı. Ukrayna, Kalıcı Barışa Hazır Görünüyor. Çekya, Destek İçin Teşekkürler Dedi. F-16 Eğitim Okulu Kurulacak. İşbirliği Beklentisi Olumlu

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile konuk Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gerçekleştirdikleri görüşmede Ukrayna’daki güncel durumu, barış görüşmelerine yönelik olasılıkları ve savaş sonrası ülkenin yeniden inşasına dair imkanları ele aldı. Pazar günü Çekya’nın başkenti Prag’da yapılan görüşme sonrasında her iki lider de sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu. Pavel, “Ukrayna, yapıcı yaklaşımıyla buna hazır olduğunu açıkça gösterdi. Ancak varılacak barış anlaşması, uluslararası hukukun sorgulanmadığı ve güven duyulabilecek bir anlaşma olmalıdır” şeklinde konuştu.

İŞBİRLİĞİ MESAJLARI

Zelenskiy, Çekya’nın Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliği konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür etti. Müzakere sürecine ilişkin bu yıl ilk fasılları açmaya hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, Çekya’nın Ukrayna’ya AB dışından top mermisi alımına dair girişimini takdirle karşıladığını dile getirerek, “Bu yılki işbirliğinin de aynı derecede etkili olacağına güveniyor ve bu bağlamda 1,8 milyon merminin tedarik edilmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

EĞİTİM OKULU PROJESİ

İki lider, Ukrayna ile Çekya ortaklığıyla F-16 eğitim okulunun kurulması konusunu da gündeme getirdi. Zelenskiy, her iki tarafın bu plan üzerinde mutabık kaldığını ve okulun hayata geçirilmesi için Çekya’nın Ukrayna’ya destek olacağını doğruladı.