Bir dönem Türkiye’nin büyük tepkisini çeken New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, kitap yazdı.

Bharara, kitabında, Zarrab davasına da yer verdi ve Türk yetkilileri davaya müdahale etmekle suçladı. Zarrab’ın eşi Ebru Gündeş’e Mars gezegenini almaya söz verdiğini iddia etti. Bharara’nın iddiaları, bir kesim tarafından da gülünç bulundu.

Bharara, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisinin kovulması ve Zarrab’ın serbest bırakılması için bütün gücünü kullandığını ileri sürdü. Ancak soruşturma sürecinde yapılan incelemelerde Bharara’nın FETÖ’ye yakın vakıf ve derneklerin organizasyonlarına katıldığı ortaya çıktı. Bharara’nın FETÖ’nün güdümündeki bir yargıç olduğu ileri sürüldü ve soruşturmadan el çektirilmesi talep edildi.

Bharara, kitabında, FETÖ lideri Gülen’den de “Türk din adamı” diye bahsediyor.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Bharara, kitabında Zarrab davasıyla ilgili bölümüne “Açtığınız basit bir ceza davasının tuhaf uluslararası olaylara nasıl yol açtığını bir düşünün” diye başladı.

“ZARRAB SORUŞTURMASINI SAVCI MICHAEL LOKARD BAŞLATTI”

– Zarrab aleyhine İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmek suçlamasıyla hazırlanan iddianame, gizlilik kaydıyla büyük mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Zarrab davasını öncelikle uzun boylu, sessiz ama yoğun savcı Michael Lockard başlattı. Savcı Michael, Zarrab ve diğer yedi sanığa, İran’a yönelik Amerikan yaptırımlarını delmek amacıyla milyar dolarlık suç örgütü kurmak, Amerikalı yetkililere yalan söylemek, kurdukları sahte şirketler aracılığıyla sahte belge üretmek, rüşvet vermek ve İran’a yönelik yaptırımları petrol karşılığında altın takasıyla delmekle suçladı. Zarrab üstlendiği bu liderlik rolüyle, ülkesinde hem sosyal itibar, hem de finansal olarak büyük bir güç sağladı. Raporlara göre, sadece 2012 yılında on milyar dolar tutarında anlaşmanın yapılmasını sağladı.

“KARISINA MARS GEZEGENİNİ SATIN ALMAYA SÖZ VERDİ”

– Türk pop yıldızı olan eşi kocası Zarrab’dan kendisine Mars gezenini satın alması için söz vermesini istedi. Dava konusunda çok yeni şeyler öğrenmeye başlamıştım. Yaptığımız soruşturmalarda hazırladığımız bazı iddianameleri gizli tutarak, hedeflerimizin uyanmamasını sağlıyorduk. Bu kişiler, bazen ABD’ye seyahat edebilecek kadar kayıtsız olabiliyorlardı. Michael’ın davası ve Reza Zarrab hakkında hızla çok daha fazla şey öğrendim.

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