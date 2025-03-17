Premier Lig Ekibinden Semih Kılıçsoy’a İlgi

İNGİLTERE PREMIER LİG KULÜPLERİ BEŞİKTAŞ’IN YILDIZINI TAKİP EDİYOR

Geçtiğimiz sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş’ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy için İngiltere Premier Lig ekipleri sıraya girmeye başladı. CaughtOffside’nin verdiği bilgiye göre, Premier Lig takımları Newcastle United ve Aston Villa, 19 yaşındaki futbolcuya yönelik ilgilerini artırdı. Haberde, bu iki kulübe ek olarak Fulham, Everton ve Nottingham Forest’ın da Semih’i izlemeye aldığı ifade edildi. Beş kulübün de genç yeteneği, gelecekte büyük bir potansiyel taşıyan futbolculardan biri olarak değerlendirdiği vurgulandı.

BEŞİKTAŞ BAŞKANINDAN SATIŞ SINYALİ

Ayrıca, Fanatik’in yakın tarihli bir haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Semih Kılıçsoy’dan finansal gelir elde etmek istiyor. Uygun bir teklif gelmesi durumunda genç oyuncunun satışına onay verme niyetinde olduğu bildirildi. Siyah-beyazlı yönetimin, milli futbolcu için belirlediği bonservis bedelinin 15 milyon euro olduğu iddia ediliyor.

SEMİH KILIÇOĞLU’NUN PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 38 maçta sahaya çıkan Semih Kılıçsoy, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyerek dikkat çekiyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirlenen genç futbolcunun, Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi buluyor.