Prens 3. Sezon 2. Bölüm 16 Mayıs

SEZONUN GİDİŞATI VE YENİ bölümler

Daha önce BluTV’de izleyiciyle buluşan Giray Altınok’un Prens dizisi, 2 sezon boyunca izleyicileri güldürmeyi başarıyor. Şimdi ise 3. sezona kullanıcıların heyecanla beklediği dizi, ismi değişen platformda yeni adıyla Max Türkiye’de resmen yayınlanmış durumda. Izleyiciler, “Prens 3. sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorusunu merak ediyor.

YENİ BÖLÜM TARİHLERİ

Prens’in 3. Sezon 1. Bölümü 9 Mayıs tarihinde ekrana geldi. İzleyiciler, Prens’in 3. sezon 2. bölümünü ise 16 Mayıs Cuma akşamında MAX platformunda izleyebilecek.

HİKAYEDE YENİ DÖNEM

Hayali Bongomya Krallığı’nda geçen absürt komedi dizisi, bu kez Osmanlı İmparatorluğu ve Venedik’e kadar hikayesini genişletiyor. 2. sezonda başlayan “Kadınlar Çağı” ile, Kraliçe Sion ve Anarkhia’nın siyasi etkinliğinin artacağı belirtiliyor. Fantastik komedi türündeki dizi, ailesi tarafından pek ciddiye alınmayan bir prensin yaşam mücadelesini konu alıyor.