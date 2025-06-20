Prens 3. Sezon 7. Bölüm Bekleniyor

BEKLENEN YENİ BÖLÜM

Sevilen dizi Prens’in yeni bölümü izleyiciler tarafından yoğun ilgi ile bekleniyor. Google’da en çok aranan sorular arasında “Prens 3. sezon 7. bölüm izle”, “Prens son bölüm nerede yayınlandı?” ve “Prens yeni bölüm donmadan izleme linki var mı?” gibi ifadeler öne çıkıyor. 3. sezonun temposu yükselirken, 7. bölümde yaşanacak olayların izleyiciyi ekran başına kitlendireceği bekleniyor. Prens dizisinin 3. sezon 7. bölümünü donmadan, HD ve ücretsiz izleme imkanı mevcut mu? İşte detaylar…

İZLEME LİNKİ

Prens 3. sezon full HD izleme linki, yalnızca resmi yayın platformu olan Max Türkiye (eski ismiyle BluTV) aracılığıyla sağlanıyor. Max Türkiye, zaman zaman ücretsiz deneme süreleri sunuyor. Eğer platforma daha önce abone olmadıysanız, bu fırsatlar sayesinde Prens dizisini ücretsiz izleme olanağını yakalayabilirsiniz.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Prens, Osmanlı İmparatorluğu’ndan yardım talep etmek amacıyla tehlikeli bir ziyarette bulunuyor.

BASROLDEKİ KARAKTERLER

Prens 3. sezon 7. bölümünde başrolü üstlenen karakterler şunlardır:

– Giray Altınok – Prens (Bongomiya’nın veliahtı)

– Ceyda Düvenci – Kraliçe Sion

– Derya Pınar Ak – Prenses Hasharia

– Çağdaş Onur Öztürk – Komutan Thenio

– Bahadır Vatanoğlu – Komutan Larg

– Onur Özaydın – Orion

– Serdar Orçin – Vezir Kalesh

– Aslı Tandoğan – Anarkhia

– Hüseyin Avni Danyal – Kral Thun

– Yılmaz Gruda – Bilge Larousse

YENİ YÜZLER DİZİDE

3. sezon kadrosuna katılan yeni yüzler ise şu şekilde sıralanıyor:

– Binnur Kaya – Venedik Kraliçesi Myrin

– Yiğit Özşener – Macar komutan Marton

– Burcu Özberk – Prens’in kız kardeşi

– Tansu Biçer – Senatör (ismi açıklanmamış)

– Burak Dakak – Fatih Sultan Mehmet

– Mustafa Kırantepe – Zağanos Paşa

– Orhan Alkaya – Akşemseddin