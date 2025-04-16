Prens 3. Sezon 9 Mayıs’ta Başlıyor

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Prens dizisinin üçüncü sezonuna dair heyecan giderek artıyor. İzleyicilerin uzun süredir merakla beklediği yeni sezonla ilgili sorular, dizi gündeminin ilk sıralarını kaplıyor. “Prens 3. sezon ne zaman başlıyor?”, “Prens yeni bölümler hangi tarihte yayınlanacak?” ve “Prens hangi dijital platformda izlenebilecek?” gibi sorular, sosyal medyada yoğun bir şekilde araştırılıyor.

YENİ KARAKTERLER VE HİKAYE GELİYOR

Yayınlandığı ilk iki sezon boyunca mizahi dili ve karakterleriyle dikkat çeken dizi, geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. İzleyiciler, dizinin 3. sezon bölümlerinin hangi tarihte izleyiciyle buluşacağını merakla bekliyor. Prens dizisi, 3. sezonuyla 9 Mayıs 2025 Cuma günü geri dönüyor. Yeni sezon bölümleri, Max (eski adıyla HBO Max) dijital platformu üzerinden izlenebilecek.

KADINLARIN GÜÇLENDİĞİ BİR DÖNEM

Bu sezon, Bongomia Krallığı’nda kadınların yönetime ağırlık vereceği yeni bir dönemi konu alıyor. Aynı zamanda Binnur Kaya, Burcu Özberk, Yiğit Özşener, Tansu Biçer ve Burak Dakak gibi sürpriz isimler de hikayeye dahil oluyor. Prens dizisinin yeni sezonunda entrikaların, mizahın ve heyecanın kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.