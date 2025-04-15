Prens 3. Sezon 9 Mayıs’ta Başlıyor

HEYECAN ARTAN ÜÇÜNCÜ SEZON

Prens dizisinin üçüncü sezonu için heyecan giderek artıyor. İzleyicilerin uzun zamandır sabırsızlıkla beklediği yeni sezonla ilgili sorular, dizi gündeminde sıklıkla karşımıza çıkıyor. “Prens 3. sezon ne zaman başlıyor?”, “Prens yeni bölümler hangi tarihte yayınlanacak?” ve “Prens hangi dijital platformda izlenebilecek?” gibi sorular sosyal medyada yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yayınlandığı ilk iki sezon boyunca mizahi dili ve karakterleriyle dikkat çeken dizi, geniş bir hayran kitlesi kazanmayı başardı. İzleyiciler, dizinin 3. sezon bölümlerinin yayın tarihini merakla bekliyor. Peki, Prens 3. sezon ne zaman başlayacak ve hangi platformdan izlenebilecek? İşte, tüm merak edilenler…

YENİ SEZON TARİHİ VE PLATFORMLAR

Yayınlandığı ilk iki sezonuyla büyük ilgi gören dizi, üçüncü sezonuyla 9 Mayıs 2025 Cuma günü izleyici karşısında olacak. Yeni sezon bölümleri, Max (eski adıyla HBO Max) dijital platformu üzerinden izlenebilecek.

YENİ DÖNEM VE SÜRPRİZ İSİMLER

Bu sezon, Bongomia Krallığı’nda kadınların yönetime daha fazla ağırlık vereceği yeni bir dönemi konu alıyor. Ayrıca, hikâyeye Binnur Kaya, Burcu Özberk, Yiğit Özşener, Tansu Biçer ve Burak Dakak gibi sürpriz isimler dahil oluyor. Prens dizisinin yeni sezonunda entrikalar, mizah ve heyecan kaldığı yerden devam edecek.