Prens 3. Sezon Max Türkiye’de Yayınlanıyor

PRENS DİZİSİ EKRANLARA DÖNDÜ

Komedi, tarih ve hiciv türlerini bir araya getiren Prens dizisi, 3. sezonuyla yeniden izleyiciyle buluştu. Bu sezonun teması “Kadınlar Çağı” olarak belirlendi. Hikâye, başkarakterin Osmanlı İmparatorluğu dönemine ışınlanması üzerine kurulu. Senaryodaki komedi unsurları, tarihî göndermelerle zenginleştiriliyor.

YENİ SEZONDAKİ OYUNCULAR

3. sezonun oyuncu kadrosunda Yiğit Özşener, Binnur Kaya ve Tansu Biçer gibi dikkat çekici isimler yer alıyor. Bu güçlü ekip, dizinin dinamik ve eğlenceli atmosferine katkı sağlıyor.

DİJİTAL PLATFORMLARDA YAYINDA

Prens dizisinin 3. sezonu, Max Türkiye dijital platformunda yayınlanmaya başladı. Önceki sezonlarda BluTV’de bulunan dizi, artık Max çatısı altında izleyicilerle buluşuyor. Tüm yeni bölümleri HD kalitede bu platformdan izlemek mümkün. İzleyiciler, Prens 3. sezonun tüm bölümlerine platforma üye olarak ulaşabiliyor. Şifresiz ve ücretsiz izleme seçenekleri yalnızca kampanya dönemlerinde sunuluyor. Max Türkiye, belirli dönemlerde yeni üyelere ücretsiz deneme fırsatı da sağlıyor.