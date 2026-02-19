Prens Andrew’un Doğum Günü Gözaltında Geçti

İngiltere’de bir gazete, Kral Charles’ın kardeşi eski Prens Andrew’un ikametgahına polis ekiplerinin gittiğini ve Andrew Mountbatten-Windsor’un gözaltına alındığını bildirdi. Habere göre, perşembe sabahı saat 08.00’den kısa bir süre sonra Sandringham malikanesi arazisindeki adrese altı sivil polis aracı ve sivil kıyafetli yaklaşık sekiz polis memuru ulaştı. Memurlardan birinin polis bilgisayarı taşıdığı gözlemlendi. Yaklaşık 30 dakika içinde bir sivil polis aracının, ardından ikinci bir aracın ve Prens Andrew’un güvenliğini sağladığı düşünülen üçüncü bir aracın bölgeden ayrıldığı belirtildi. Olayın gerçekleştiği günün, Prens Andrew’un 66’ncı doğum günü olması dikkat çekiyor.

EPSTEIN DOSYALARI SONRASI YENİ İNCELEME

Polis, şubat ayı başında yaptığı açıklamada, yakın zamanda yayımlanan Jeffrey Epstein belgelerindeki iddiaları incelediğini duyurdu. Prens Andrew’un, İngiltere’nin ticaret elçisi olduğu dönemde, gizli hükümet belgelerini pedofili milyarder Epstein’a ilettiği iddia ediliyor. Prens, suçlamaları reddetse de Epstein ile olan ilişkisi nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirtti. Ancak ABD hükümeti tarafından yayımlanan son belgeler sonrası yöneltilen sorulara yanıt vermekten kaçındı. Hakkında çıkan iddiaların akabinde tüm kraliyet unvanları kendisinden alındı.

BİRDEN FAZLA POLİS BİRİMİ DEVREDE

İngiltere’deki bir polis teşkilatının, Andrew’a tahsis edilen kraliyet koruma görevlilerine ilişkin “ilk incelemeleri” yaptığı bildirildi. En az sekiz farklı polis biriminin de Epstein bağlantılı iddialar doğrultusunda soruşturma başlatmayı değerlendirdiği ifade edildi. West Midlands Polisi, Birmingham Havalimanı’na yapılan özel uçuşların incelendiğini doğruladı. Surrey Polisi ise, 1990’lı yıllara dayanan insan kaçakçılığı ve cinsel saldırı iddialarıyla ilgili bilgi sahibi kişilerin kendilerine başvurmalarını talep etti. Ulusal Suç Ajansı’nın, Epstein belgelerindeki iddiaları değerlendiren polis birimleriyle birlikte çalıştığı aktarıldı.

CİNSEL SALDIRI İDDİALARI

Prens Andrew, intihar eden mağdur Virginia Giuffre’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suçlanmaktaydı. Epstein tarafından 20’li yaşlarındaki bir kadının, cinsel ilişki için İngiltere’ye gönderildiği şeklinde iddialar da ortaya atılmıştı.