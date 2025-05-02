Prens Harry Ailesiyle Barışmak İstiyor

PRENS HARRY’DEN AİLESİYLE BARİŞMA İSTEĞİ

Sussex Dükü Prens Harry, İngiltere Kralı 3. Charles’ın oğlu olarak, ailesiyle barışma arzusunu dile getirdi. Kraliyet Ailesiyle yaşadığı sorunların ardından ABD’ye yerleşen Prens Harry, mahkemede polis korumasının seviyesiyle ilgili aldığı karar ardından gerçekleştirilen duruşmada BBC’ye açıklamalarda bulundu. Prens Harry, aile içindeki sorunlara dair “Bazı aile üyelerimle aramda çok sayıda anlaşmazlık vardı.” şeklinde yorumlarda bulundu. Ailesini affettiğini belirten Prens, buna rağmen 2023’te yayımlanan anılarının neden olduğu sorunlardan dolayı ailesinin kendisini affetmediğini ifade etti. “Ailemle barışmak istiyorum. Kavgayı sürdürmenin bir manası yok. Hayat çok değerli.” diyen Prens Harry, Kral Charles ile olan ilişkisi hakkında, “Babamın ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum ama bu koruma meselesi yüzünden benimle konuşmuyor.” şeklinde konuştu.

İNGİLTERE’Yİ GÖSTERMENİN ZORLUĞU

Prens Harry, polis korumasının kaldırılmasının kendisi açısından üzücü olduğunu belirtti. “Şu an ailemi İngiltere’ye güvenli şekilde getirmem imkansız. Eşimi ve çocuklarımı İngiltere’ye getirebileceğim bir dünya göremiyorum.” diyerek hislerini paylaştı. İngiltere’yi ne kadar özlediğini de anlatan Sussex Dükü, “Memleketimi çocuklarıma gösteremeyecek olmaktan dolayı üzüntü duyuyorum.” değerlendirmesini yaptı. Prens Harry, aynı zamanda Başbakan Keir Starmer ve İçişleri Bakanı Yvette Cooper’ın kararı gözden geçirmesini talep edeceğini bildirdi.

KRALİYET GÖREVLERİNDEN AYRILIŞ TARTIŞMASI

Eşiyle birlikte ABD’ye taşınma kararı almalarının ardından koruma seviyesinin düşürüldüğünü aktaran Prens Harry, bu durumun geri dönüş için alındığını iddia etti. “Hükümet de olsanız, Kraliyet Ailesi de olsanız, babam ya da ailem de olsanız tüm farklılıklara rağmen güvende olduğumuzda emin olmak istemez misiniz?” sorusunu yöneltti. Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle, 2020 yılında Kraliyet Ailesiyle yaşadıkları sorunları gerekçe göstererek kraliyet görevlerinden ayrılıp ABD’ye yerleşme kararı almıştı. Dük ve Düşese’nin yüksek seviyede polis koruması daha sonra düşürülmüştü.