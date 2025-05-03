Prens Harry, Aileyle Barış İstiyor

BBC’YE DUYGUSAL MÜLAKAT

Prens Harry, İngiltere Kralı 3. Charles’ın oğlu ve Sussex Dükü, İngiltere’de kendisine sunulan güvenlik protokolüyle ilgili kaybettiği davadan sonra BBC’ye önemli açıklamalarda bulundu. Verdiği duygusal mülakatta, Kraliyet Ailesi’yle “barışmak istediğini” belirtti.

KIZGINLIK VE AİLESİYLE TEMAS

Yaşanan güvenlik sorunu nedeniyle babası Kral 3. Charles ile herhangi bir iletişim kuramadığını ifade eden Harry, artık kavga istemediğini ve “babasının ne kadar yaşayacağını bilmediğini” kaydetti. Kral Charles’ın geçtiğimiz yıl kanser tedavisi gördüğü biliniyor. Prens Harry ve Düşes Meghan Markle, Ocak 2020’de Kraliyet görevlerinden ayrıldı. Bu istifa, kıdemli kraliyet üyeleri için yürürlükte olan güvenlik düzenlemelerinin kapsamına girmemeleri anlamına geliyordu. Harry, Birleşik Krallık’tan ayrılırken, polis koruması olmadan dönmenin ailesi için çok tehlikeli olacağını dile getirmişti. Cuma günü sonuçlanan davanın olumsuz olması, Harry’yi hayal kırıklığına uğrattı.

AİLESİNE DÖNMEK İSTİYOR

Harry, BBC’ye verdiği mülakatta, “Karımı ve çocuklarımı İngiltere’ye götürebileceğim bir ortamı şu anda göremiyorum” ifadelerine yer verdi. “Ailemin bir kısmıyla aramda birçok anlaşmazlık var. Ancak onları ben affettim. Ailemle barışmayı çok isterim. Kavgaya devam etmenin bir anlamı yok. Hayat değerli” diyerek aile içindeki gerilim konusunda duygularını paylaştı. Ayrıca, “Saray idaresinin eski moda teamüllerini” sorumlu tutarak, babası Kral 3. Charles’ın güvenlik konusundaki anlaşmazlığa müdahale etmesini beklemediğini ifade etti. Harry, babasının “bir adım geride durmasını” istediğini kaydetti.

Prens Harry, güvenlik anlaşmazlığı nedeniyle yalnızca Kraliyet Ailesi’nin davetiyle İngiltere’ye dönebildiğini açıkladı. Karısı ve çocuklarının İngiltere’ye gidememesi nedeniyle duyduğu üzüntüyü vurguladı: “Ben ülkemi çok seviyorum. Çocuklarıma kendi ülkemde neler yaptıklarını gösteremem oldukça üzücü.” Hukuki yolları daha fazla zorlayamayacağını ifade eden Harry, “Son karar artık mahkemeler yoluyla gidecek daha fazla yol olmadığını kanıtladı” ifadesini kullandı. Hükümetin güvenlik teamüllerinde değişiklik yapmasını umduğunu söyledi.

TAŞINDIKLARI YER VE AİLELERİYLE BAĞLAR

Sussex Dükü ve Düşesi, Haziran 2020’de California eyaletine yerleşti. Çift, burada oğulları Archie’yi büyütmek ve kurdukları Archewell Vakfı’na odaklanmak için alan yaratma ihtiyacı hissettiklerini açıklamıştı. 2021 yılında kızları Lilibet dünyaya geldi. Çift, Haziran 2022’de Kraliçe 2. Elizabeth’in tahttaki 70. yıl kutlamalarına ve Eylül’deki cenaze törenine katılmak için İngiltere’ye dönmüştü. İstifalarının ardından Güvenlik düzenlemelerine tabi olmadıkları gerçeği yeniden gündeme geldi. Temmuz 2022’de, Prens Harry’nin Yüksek Mahkeme’de karara itiraz etmesine izin verilmişti.