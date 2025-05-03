Prens Harry’den Şaşırtıcı Açıklama: “Babamla Görüşmüyorum”

HARRY’DEN DUYGU DOLU AÇIKLAMALAR

Prens Harry, 2 Mayıs 2025’te BBC’ye verdiği yoğun duygusal röportajda, babası Kral Charles III’ün üç yıldır süren kanser tedavisi hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını itiraf etti. Kaliforniya’daki evinde gerçekleştirdiği konuşmasında, ailesiyle olan acı verici ayrılığı sona erdirme ve barış sağlama isteğini dile getirdi. Bu röportaj, Harry’nin Britanya’da kamu kaynaklı polis koruması için açtığı davayı kaybetmesinin ardından birkaç saat içinde yayınlandı ve güvenlik meselesinin baba-oğul ilişkisini ciddi şekilde etkilediği ortaya çıktı.

BARIŞ İÇİN ÇAĞRI YAPIYOR

Harry, röportajında, “Ailemle barışmak isterim. Artık savaşmanın bir anlamı yok. Hayat kıymetli. Babamın ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum. Bu güvenlik meselesi yüzünden benimle konuşmuyor. Ama barışmak güzel olurdu” şeklinde ifadelerde bulundu. Kral Charles, 2024 yılının başında açıklanmayan bir kanser türüne yakalandığını açıkladı ve düzenli haftalık tedavilere başladığını duyurdu. Buckingham Sarayı, kralın tedavisinde ilerleme kaydettiği ve yakın zamanda Kanada’ya ziyaret düzenleyeceğini belirtti. Ancak Harry, babasıyla olan iletişiminin kesildiğini ve sağlık durumu hakkında bilgi alamadığını belirtti. Harry’nin bu röportajı, Britanya’da kraliyet ailesine sağlanan otomatik polis korumasının 2020 yılında geri alınmasına karşı açtığı davayı kaybetmesinin hemen ardından geldi. 2020’de eşi Meghan Markle ve çocukları Archie ile Lilibet’le birlikte ABD’ye taşınan Harry, güvenlik statüsünün azaltılmasının ailesi için tehlike oluşturduğunu savundu. Cuma günü Temyiz Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, Yargıç Geoffrey Vos, Harry’nin koruma statüsünün düşürülmesinin yasal olduğunu ve bunun “Sussex Dükü’nün kraliyet görevlerinden ayrılması ve Britanya’yı terk etmesine öngörülebilir bir tepki” olduğunu ifade etti. Harry, mahkeme kararının kendisini bitkin ve bunalmış hissettirdiğini dile getirerek güvenlik meselesinin ailesiyle arasındaki son tıkanma noktası olduğunu aktardı. Babası Kral Charles’ın bu sorunu çözebileceğine dair umutlu olduğunu belirterek, “Babamın elinde büyük bir yetki var. Uzmanlara alan tanıyarak bu meseleyi çözebilir” dedi. Ancak Buckingham Sarayı, mahkeme kararını desteklediğini bildirerek uzlaşma sinyali vermedi.

YAZILAN KİTAP VE AİLEDEKİ GERGİNLİKLER

Harry, 2023 yılında yayınlanan “Spare” (Yedek) adlı anı kitabında, kraliyet ailesiyle yaşadığı çatışmaları detaylandırdı. Kitap, babasıyla ve ağabeyi Prens William ile ilişkilerinde yaşadığı sorunları, Meghan’a yönelik muamele ve kraliyet yaşamının zorluklarını içeriyor. Röportajda, kitabın ailedeki ayrılığı derinleştirdiğini kabul eden Harry, “Elbette ailemden bazı kişiler kitap yazdığım için beni asla affetmeyecek. Başka pek çok şey için de affetmeyecekler” dedi. Ancak güvenlik davasının çözümüyle barışın mümkün olabileceğini öne sürdü.

DAVA SÜRECİ VE SONUÇLARI

Harry, 2020 yılında kraliyet görevlerinden ayrıldığında, Kraliyet ve Kamu Figürlerinin Korunması Yürütme Komitesi (RAVEC), onun ve ailesinin otomatik polis korumasını kaldırarak güvenliğin ziyaretlerde duruma göre sağlanmasına karar vermişti. Harry bu kararı “haksız ve aşağılayıcı” olarak nitelendirerek Eylül 2021’de yasal mücadele başlattı. 2023’te güvenlik finansmanı davasını kaybetti, ardından Şubat 2024’te ilk aşama davasında da başarısız oldu. Nisan 2024’te sınırlı bir temyiz hakkı kazanan Harry, 2 Mayıs 2025’te Temyiz Mahkemesi’nde tekrar başarısız oldu. Mahkeme, RAVEC’in politikalarına uygun davranıldığını, ancak Harry’nin güvenlik endişelerinin haklı olduğu sonucuna vardı.

Harry’nin avukatları, davada, Sussex Dükü’nün “düşük statüde muamele gördüğünü” ve ırkçılık ile aşırıcılığın tehditlerini artırdığına dikkat çekti. Harry, Daily Telegraph’a yaptığı açıklamada özel dinlenen kanıtların “en kötü korkularını” doğruladığını ve davanın kendisini “bitkin” bıraktığını ifade etti.

FİLMİN BAŞROLÜ: KRAL CHARLES VE AİLE DİNAMİKLERİ

Kral Charles, Şubat 2024’te kanser teşhisi konduğunda Harry ile kısa bir görüşme yapmış olmasına rağmen iletişimin kesildiği aktarılıyor. Harry, röportajında babasının aramalarına ve mektuplarına yanıt vermediğini vurguladı. Kraliyet yorumcusu Richard Fitzwilliams, Harry ile ailesi arasındaki uçurumun “çok derin” olduğunu ifade ederken, eski BBC kraliyet muhabiri Jennie Bond, Charles’ın hastalığının uzlaşma umudu doğurabileceğini belirtti. Ancak Harry’nin ağabeyi Prens William ile teması olmadığı ve aralarının açık olduğu biliniyor.