Prens Harry, Kral Charles ile buluştu

İNGİLTERE’DE BABA-OĞUL GÖRÜŞMESİ

Prens Harry, 2020 yılında Kraliyet görevlerini reddederek ailesinden uzaklaştıktan yaklaşık 18 ay sonra Londra’da babası Kral III. Charles ile bir araya geldi. Bugün, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Clarence House’da buluşan baba-oğul, uzun bir aradan sonra karşılaştı. Prens Harry, en son geçtiğimiz yıl şubat ayında Kral Charles’ın kanser tedavisi göreceği açıklamasının ardından babasıyla görüşmüştü. Bugünkü görüşme ise yaklaşık 55 dakika sürdü.

BULUŞMA DETAYLARI

İngiliz medyası, buluşmanın bir çay toplantısı formatında geçtiğini ve Kral Charles’ın bu görüşme öncesinde İskoçya’dan Londra’ya geldiğini bildirdi. Prens Harry, pazartesi gününden bu yana İngiltere’de bulunarak bir dizi hayır etkinliğine katıldı. Bu görüşme, Harry’nin ailesiyle barışma isteğini dile getirmesi sonrası babasıyla arasındaki ilişkinin düzelmesi için atılmış bir ilk adım olarak değerlendiriliyor.

Prens Harry’nin, yarın eşi Meghan ve çocuklarının yanına dönmesi planlanıyor. Daha önceki bir açıklamasında, Kral Charles’ın sağlığına dair artan endişeler nedeniyle babasıyla konuşmanın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etmişti. 40 yaşındaki Prens Harry, “Artık kavga etmeye devam etmenin bir manası yok. Hayat daha kıymetli. Babamın ne kadar zamanı kaldığını bilmiyorum” demişti.

KRALİYET AİLESİNDEKİ GERGİNLİKLER

Kral Charles ile Prens Harry arasındaki buluşma, Sussex Dükü Harry’nin temsilcileri ile Buckingham Sarayı yetkililerinin temmuz ayında bir araya gelmesinin ardından, İngiliz kraliyet ailesindeki çatışmaları çözme çabaları bağlamında gerçekleşti. Prens Harry ve eşi Meghan, 2020 yılında Kraliyet görevlerini reddederek ABD’ye taşındı. İkilinin Kraliyet ailesinden ayrılışı, sosyal medya ve basında “Megxit” olarak adlandırılmaya başlandı. Harry ve Meghan, Kraliyet ailesini eleştiren buluşmalar gerçekleştirmiş, bu durum aile içindeki ilişkilerin daha da bozulmasına neden olmuştu.

Prens Harry, İngiliz hükümetine açtığı davayı kaybettikten sonra, ailesiyle barışma isteğini yinelemişti. “Elbette, ailemin bazı üyeleri yazdığım kitap için beni asla affetmeyecek. Elbette birçok şey için beni affetmeyecekler. Ama bilirsiniz. Ailemle barışmak isterim” şeklinde konuşmuştu.