Prens Harry, WellChild Ödülü için Londra’da

PRENS HARRY’NİN LONDRA ZİYARETİ

İngiltere Kralı III. Charles’ın küçük oğlu Prens Harry, büyükannesi Kraliçe Elizabeth’in ölümünün üçüncü yılı olan 8 Eylül tarihinde Londra’ya gidiyor. Harry, burada uzun zamandır desteğini sunduğu WellChild Ödül Töreni’ne katılacak. Her yıl düzenlenen bu etkinlikte, ağır hastalıklarla mücadele eden çocuklar ve aileleri ödüllendiriliyor.

ÖZEL RESEPSİYON VE ÖDÜL TAKDİMİ

Tören öncesinde gerçekleştirilecek özel bir resepsiyonda Harry, kazanan çocuklar ile aileleriyle bir araya gelecek. Daha sonra 4 ile 6 yaş grubundaki ilham verici bir çocuğa ödül takdim edecek. Prens Harry, WellChild vakfının hamiliğini 17 yıldır sürdürüyor. Bu yılki organizasyon, onun ödüllere katıldığı 15. yıl olacak.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DEVAM

İngiltere’deki kraliyet ailesiyle yaşadığı gerginliklere rağmen, Harry sosyal sorumluluk projelerine destek verme konusunda geri adım atmıyor.