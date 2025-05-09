Prens’in 3. sezon bölümü 16 Mayıs

DİZİ YAYIN TARİHLERİ BELİRLENDİ

Prens dizisinin yeni bölümleri, ilk bölümü 9 Mayıs 2025’te yayınlanan sezon boyunca izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. İlk bölümün hemen ardından, 3. sezonun 2. bölümünün de 16 Mayıs Cuma akşamında MAX platformunda yayınlanacağı açıklandı. Dizinin geri kalan bölümlerinin de her hafta 1’er bölüm şeklinde izleyiciyle buluşması bekleniyor.

YENİ SEZONUN KAPSAMI

Fantastik komedi türündeki Prens, ailesi tarafından pek ciddiye alınmayan bir prensin absürt maceralarını ele alıyor. Bu sezonda hikaye, hayali Bongomya Krallığı’nın ötesinde, Osmanlı İmparatorluğu ve Venedik’e kadar uzanarak çeşitli komik olayları içerecek. Ayrıca 2. sezonda başlatılan “Kadınlar Çağı” teması, Kraliçe Sion ve Anarkhia’nın siyasi etkinliğini artırarak yeni dinamikler getirecek.

PRENS DİZİSİ KARAKTERLERİ HAKKINDA

Prens karakterleri arasında öne çıkanlar; Giray Altınok’un canlandırdığı Prens, Kral Thun’un oğlu olarak dikkat çekiyor. Kalesh karakteri, Serdar Orçin tarafından canlandırılıyor ve hikaye boyunca çeşitli entrikalarla karşımıza çıkıyor. Sion karakteri, Ceyda Düvenci tarafından canlandırılarak Prens’in annesi olarak ön plana çıkıyor. Anarkhia karakteri, Aslı Tandoğan tarafından canlandırılıyor ve iksir kullanarak çocuğa sahip olma konusundaki sırlarıyla hikayeye katkıda bulunuyor. Thenio, Çağdaş Onur Öztürk tarafından canlandırılıyor ve hırslı karakteriyle dikkat çekiyor. Son olarak, Hasharia karakteri ise Derya Pınar Ak tarafından oynanıyor ve ailenin karmaşık geçmişini temsil ediyor.