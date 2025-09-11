Prens Moulay Abdellah Stadyumu, Fas’ı sembolize ediyor

PRENS MOULAY ABDELLAH STADYUMU’NUN AÇILIŞI

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun tasvir ettiği gibi “Fas’ı yansıtan gerçek bir mücevher” olan Prens Moulay Abdellah Stadyumu, akıllı stadyum konseptinin en önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Resmen kapılarını 5 Eylül Cuma günü, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri kapsamında Fas’ın Nijer’i 5-0 yenmesiyla açan bu stadyum, 68.500 kişilik kapasitesiyle ülkenin en büyük stadyumları arasında yer alıyor. Infantino, Temmuz ayında Rabat’taki stadyumu ziyaret ettiğinde, “Yeni yapılan stadyum dünya futbolunun bir incisi” demişti. Ayrıca bu stadyumun tek bir maçın ötesinde olduğunu vurgulayarak, “Bu stadyum, geleceğe uzanan ve dünyayı birleştirmek için futbolu seçen modern Fas’ı yansıtan gerçek bir mücevher” ifadelerini kullanmıştı.

YENİDEN İNŞA EDİLİŞİ VE MODERN TASARIMI

1980 yılında inşası başlayan stadyum, 1983’te tamamlandıktan sonra 2023 yılında tamamen yıkıldı ve sadece iki yıl içinde yeniden inşa edildi. 2025 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) ve 2030 FIFA Dünya Kupası kapsamında çeşitli maçlara ev sahipliği yapmak üzere yapılan stadyum, FIFA standartlarına uygun olarak tasarlandı. Modern teknoloji, çevresel sürdürülebilirlik ve gelişmiş dijital altyapıyla donatılan stadyumun inşası yaklaşık 75 milyon dolara mal oldu ve kapasitesi 21.000 kişi artırılarak toplamda 68.500 kişiye ulaştı. Ayrıca, Afrika’nın ilk hibrit doğal-sentetik çim sahasına sahip olan stadyum, futbol eğitim merkezleri, yer altı otoparkı ve ek spor tesisleriyle geniş bir kompleks sunuyor.

STADYUMUN SUNDUĞU İMKANLAR

Stadyum, 110 tane özel loca, toplamda 5 bin 400 kişilik VIP salonu ve engelliler için ayrılmış alanlar gibi üç ayrı kategoride birinci sınıf konaklama imkanları sağlıyor. Kompleks içerisinde olimpik yüzme havuzu, futbol antrenman sahaları, kapalı çok amaçlı spor salonu ve 5 bin 200 araç kapasiteli çok katlı yer altı otoparkı yer alıyor. Ayrıca, çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla güneş enerjisi sistemleri ve su geri dönüşüm teknolojileri de bulunuyor. Stadyum, Kuzey Afrika’da sürdürülebilir altyapı için yeni ölçütler belirleyerek, çevresel kaygıları ön plana çıkarıyor ve bölgedeki gelecekteki gelişmelere örnek teşkil ediyor.

FAS’IN GELECEK ORGANİZASYONLARI

Fas, 2025 Afrika Uluslar Kupası’nın yanı sıra, İspanya ve Portekiz ile birlikte 2030 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapma hazırlığında. Bu organizasyonlar, başkent Rabat’ın yanı sıra Kazablanka, Tanca, Fes, Marakeş ve Agadir’de gerçekleştirilecek. 2030 Dünya Kupası çerçevesinde, Uruguay, Arjantin ve Paraguay’da da birer karşılaşma oynanması planlanıyor. Turnuvanın ilk maçları, Dünya Kupası’nın 100. yılı kutlaması dolayısıyla Güney Amerika’da gerçekleşecek, diğer karşılaşmalar ise İspanya, Fas ve Portekiz’de yapılacak.