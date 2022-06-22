Prens, Türkiye’ye geliyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye geliyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman’ı Beştepe’de kabul edecek. Görüşmede bölgesel ve uluslarası gelişmeler ele alınacak.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara’da geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prens Selman’ı Beştepe’de kabul edecek.

Görüşmede iki ülke ilişkileri başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, iki ülke arasında bir dizi ticari anlaşmanın da imzalanması bekleniyor.

MISIR VE ÜRDÜN ZİYARETİ

Selman Türkiye ziyareti öncesi Mısır ve Ürdün’e gitti. Veliaht Prens iki ülkenin liderleriyle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Nisan ayı sonunda Suudi Arabistan’a bir ziyarette bulunmuş, Veliaht Prens Selman’la görüşmüştü.