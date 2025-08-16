Prens William Ve Prenses Kate Taşınıyor

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

İngiltere tahtının varisi Prens William ve eşi Prenses Kate, yılın sonuna kadar Adelaide Cottage’dan ayrılıp Windsor Great Park’taki sekiz yatak odalı Forest Lodge adlı malikaneye taşınmayı düşünüyor. Çiftin çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis de bu taşınma sürecinde yer alacak. İngiliz basınında yer alan bilgiler, çiftin Adelaide Cottage’da geçirdikleri süre boyunca Kraliçe II. Elizabeth’in vefatı ve Kral Charles’ın kanser teşhisi gibi zorlu olaylar yaşadıklarını aktarıyor. Bu nedenle, taşınmanın onlar için “yeni bir başlangıç” olacağı düşünülüyor.

YENİLİKLER VE TADİLAT

Tarihi eser statüsündeki (Grade-II) Forest Lodge’un yenileme süreci şu anda devam ediyor. Planlama başvurularına göre, evin küçük çaplı tadilatları gerçekleştiriliyor ve bu masraflar çift tarafından karşılanıyor. Bu taşınmanın, Prens William ve Prenses Kate için hem fiziksel hem de duygusal bir yenilik sağlayacağı ifade ediliyor.