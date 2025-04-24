Prenses Anne, Seddülbahir Kalesi’ni Ziyaret Etti

BİRLEŞİK KRALLIK KRALİYET PRENSESİ ANNE’İN ZİYARETİ

Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Gelibolu Yarımadası’ndaki Seddülbahir Kalesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda belirtildiği üzere, Prenses Anne, Çanakkale Kara Savaşları’nın 110. yıl törenleri çerçevesinde kentte bulunuyor. Prenses, Çanakkale Muharebeleri’nin önemli savunma noktalarından biri olan ve restorasyon süreci tamamlanarak ziyarete açılan Seddülbahir Kalesi’ni gezdi.

KALEDEKİ ETKİNLİKLER

Ziyaret sırasında Prenses Anne, kalenin tarihi ve restorasyon süreci hakkında bilgi aldı. Ardından, kale içerisinde yer alan müzeyi gezerek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarları Komisyonu (CWGC) ekibi ile tanışma etkinliğine katıldı. Ziyaret anısına plaket takdim edilmesinin ardından, Prenses Anne, Seddülbahir Köyü’nde yaşayan sakinler ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ile bir buluşma düzenledi.

Prenses Anne, eşi Sir Timothy James Hamilton Laurence ile gerçekleştirdiği bu ziyarette, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir gibi resmi yetkililer tarafından eşlik edildi. Bu etkinlik, tarihi olayların ve kültürel değerlerin korunmasına dikkat çekmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.